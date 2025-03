În duelul contra celei mai slabe naționale din lume conform clasamentului FIFA, România a deschis scorul încă din minutul 6. O centrare a lui Nicușor Bancu a fost deviată în propria poartă de Michele Cevoli.

Ciprian Marica, la pauza meciului România - San Marino: "Disperarea și nebunia să ne facem jocul ușor s-a văzut în greșeli"



Golul al doilea a venit chiar înainte de pauză. Mihai Popescu a înscris în premieră la echipa națională, după ce portarul din San Marino a respins un șut al lui Denis Drăguș.



Ciprian Marica a analizat la pauză prestația tricolorilor din prima repriză, iar fostul atacant al naționalei a remarcat "disperarea" și "nebunia" din jocul echipei lui Mircea Lucescu.



"Destul de greu. Un joc aglomerat, o echipă care n-are altă șansă decât să se apere. Pe fondul unor spații reduse, destul de multe greșeli neforțate. Mi se pare că n-am avut o idee clară, un joc elaborat, n-am avut răbdare.



De multe ori am încercat să jucăm pase decisive pe care le-am greșit, am încercat să facem lucruri care au arătat disperarea asta. Am reușit să marcăm în minutul 5, dar parcă disperarea, nebunia asta să ne facem jocul ușor s-a văzut în greșelile neforțate ale jucătorilor", a spus Ciprian Marica, la pauza meciului, la GSP Live.

Echipele de start la San Marino - România



San Marino (4-3-3): Amici - G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi - Golinucci, Capicchioni, Zannoni - Contadini, Nanni, Berardi

Selecționer: Roberto Cevoli



România (4-3-3): Moldovan - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Hagi

Selecționer: Mircea Lucescu

