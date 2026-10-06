Franța a fost condusă până în minutul 77, apoi a făcut show! Toate rezultatele serii din Nations League

Belgienii au deschis scorul pe Stade de France, în minutul 35 al primei reprize, prin Lukebakio, dar inspiraţia lui Zidane a transformat meciul în ultimul lui sfert de oră - odată cu intrările lui Olise, Cherki, Da Cunha şi Doue.

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Da Cunha a fost servantul lui Desire Doue la golul egalizator, din minutul 77. Apoi Cherki a adus gazdele la conducere, din pasa lui Olise, în minutul 81. Pe final, Olise a intrat în rolul de finalizator şi a înscris o dublă, din două assisturi ale lui Doue, iar Franţa - Belgia s-a încheiat 4-1.

În grupa 1 din Divizia A conduce echipa lui Zinedine Zidane, cu 10 puncte, urmată de Italia - 7 puncte, Belgia - 6 puncte şi Turcia - fără punct.

În grupa României, Bosnia a învins Polonia cu un gol târziu, din penalti, şi rămâne în plasa liderului, Suedia, care are 10 puncte. Bosniacii au 8 puncte, polonezii au 4, în timp ce România e pe zero, scrie News.ro.

Rezultate înregistrate luni, în etapa a patra din Liga Naţiunilor: