Belgienii au deschis scorul pe Stade de France, în minutul 35 al primei reprize, prin Lukebakio, dar inspiraţia lui Zidane a transformat meciul în ultimul lui sfert de oră - odată cu intrările lui Olise, Cherki, Da Cunha şi Doue.
Franța a fost condusă până în minutul 77, apoi a făcut show! Toate rezultatele serii din Nations League
Da Cunha a fost servantul lui Desire Doue la golul egalizator, din minutul 77. Apoi Cherki a adus gazdele la conducere, din pasa lui Olise, în minutul 81. Pe final, Olise a intrat în rolul de finalizator şi a înscris o dublă, din două assisturi ale lui Doue, iar Franţa - Belgia s-a încheiat 4-1.
În grupa 1 din Divizia A conduce echipa lui Zinedine Zidane, cu 10 puncte, urmată de Italia - 7 puncte, Belgia - 6 puncte şi Turcia - fără punct.
În grupa României, Bosnia a învins Polonia cu un gol târziu, din penalti, şi rămâne în plasa liderului, Suedia, care are 10 puncte. Bosniacii au 8 puncte, polonezii au 4, în timp ce România e pe zero, scrie News.ro.
Rezultate înregistrate luni, în etapa a patra din Liga Naţiunilor:
- Divizia A - grupa 1: Franţa - Belgia 4-1 (Doue 77, Cherki 81, Olise 88, 90+1 / Lukebakio 35);
- Divizia A - grupa 1: Italia - Turcia 3-1 (Scamacca 26, Calafiori 64, Pio Esposito 87 / Aral Şimşir 61);
- Divizia B - grupa 2: Irlanda de Nord - Georgia 0-0;
- Divizia B - grupa 2: Ucraina - Ungaria 1-2 (Yaremchuk 83 / M. Toth 52, Csinger 85);
- Divizia B - grupa 4: Bosnia - Polonia 1-0 (Basic 84 penalti);
- Divizia B - grupa 4: România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13);
- Divizia C - grupa 2: Cipru - Letonia 2-1 (Kosti 70, M. Edwards 90+4 / Daskevics 57);
- Divizia C - grupa 2: Muntenegru - Armenia 0-0.