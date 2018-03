Nationala Romaniei, pe locul 36 in clasamentul FIFA! Meciurile cu Israel si Suedia, in direct la PROTV!

Nationala Romaniei incepe anul 2018 de pe locul 36 in lume. Urmeaza meciurile cu Israel si Suedia, in direct la PROTV!

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).

Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47.

Romania va disputa doua jocuri de pregatire luna aceasta, cu Israelul pe 24 martie, la Netanya, si cu Suedia, pe 27 martie, la Craiova.

Israelul ocupa pozitia a 94-a, dupa un salt de patru locuri, iar Suedia, echipa calificata la Cupa Mondiala 2018 din Rusia stationeaza pe locul 19.

Serbia, una dintre adversarele Romaniei in Liga Natiunilor, se mentine pe 34, Muntenegru a coborat doua pozitii, pana pe 46, in timp ce Lituania se afla in continuare pe 147.

Turcia, echipa antrenata de Mircea Lucescu, ocupa tot locul 38.

Podiumul ierarhie e neschimbat, cu campioana mondiala Germania pe primul loc, urmata de Brazilia si de Portugalia, campioana europeana en titre. In top 10 s-a produs o singura modificare, Polonia a urcat un loc, pe 6, fiind la egalitate cu Spania.

Urmatoarea ierarhie va fi publicata pe 12 aprilie.

Clasamentul FIFA pe luna martie:

1 (1). Germania 1.609 puncte

2 (2). Brazilia 1.489

3 (3). Portugalia 1.360

4 (4). Argentina 1.359

5 (5). Belgia 1.337

6 (7). Polonia 1.228

6 (6). Spania 1.228

8 (8). Elvetia 1.197

9 (9). Franta 1.185

10 (10). Chile 1.161

11 (11). Peru 1.128

12 (12). Danemarca 1.108

13 (13). Columbia 1.106

14 (14). Italia 1.062

15 (15). Croatia 1.053

16 (16). Anglia 1.047

17 (17). Mexic 1.038

18 (18). Islanda 1.026

19 (19). Suedia 1.002

20 (20). Tara Galilor 984

21 (21). Olanda 964

22 (22). Uruguay 931

23 (23). Tunisia 920

24 (26). Irlanda de Nord 879

25 (24). SUA 876

26 (25). Costa Rica 872

27 (27). Senegal 862

28 (29). Austria 826

29 (28). Slovacia 822

30 (30). Paraguay 816

31 (31). Irlanda 804

32 (31). Scotia 797

33 (33). Iran 792

34 (34). Serbia 780

35 (35). Ucraina 778

36 (36). Romania 749

37 (36). Australia 740

38 (38). Turcia 730

39 (39). RD Congo 728

40 (40). Bulgaria 715

................................

94 (98). Israel 375 etc.