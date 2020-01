Prima reactie a lui Mutu la sosirea in Romania! A lasat viata buna din Dubai pentru postul de selectioner: "Nu suntem cei mai mari antrenori" Cum va alcatui lotul pentru meciul cu Danemarca U21

Adrian Mutu a sosit in Romania pentru a prelua echipa nationala de fotbal a Romaniei U21.

Mutu a oferit primele reactii de la sosirea in Romania si a vorbit despre primele masuri pe care le va lua la echipa nationala.

In ceea ce priveste selectia, Mutu va purta o discutie cu Mirel Radoi pentru a vedea de ce jucatori are nevoie acesta la meciul de baraj cu Islanda din luna martie, iar in functie de aceasta discutie isi va face si el o idee a lotului pentru meciul cu Danemarca U21.

"Astfel de provocari intotdeauna sunt cele care imi plac cel mai mult si cred ca era si timpul dupa un an jumate de o alta provocare. Saptamana trecuta, chiar de ziua mea am primit vestea. Sunt foarte onorat si in acelasi timp e si o mare responsabilitate. Cand au ales asta, nu inseamna ca noi suntem cei mai buni, sau cei mai mari antrenori. Mirel are de facut o treaba importanta de facut si pe aceasta cale ii transmit bafta si speram sa reuseasca calificarea, iar in ceea ce ma priveste pe mine e o mare responsabilitate pentru ca vin dupa el si a facut o treaba foarte buna. Cred ca avem mult de munca pentru ca lucrurile nu sunt chiar atat de roz. Avem de tras ca sa ne consolidam locul doi si sa ne calificam, pentru ca asta e obiectivul nostru.

Nu vreau sa schimb nimic la prima vedere, o sa vorbesc cu Mirel ca sa conturam loturile. Vreau sa vad de ce are nevoie si el la echipa mare pentru acest baraj, iar in functie de asta voi face si eu lotul. Ceea ce este important e ca baietii sa vina concentrati, sa aiba o autodisciplina si o capacitate mare de sacrificiu, pentru ca avem datoria de a iesi cu tricoul transpirat de pe teren atunci cand jucam pentru echipa nationala", a spus Adrian Mutu la sosirea in Romania.