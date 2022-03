Motivație suplimentară pentru Denis Alibec. Ce vrea să arate la meciurile naționalei României

La primul meci amical, contra Greciei, Denis Alibec va avea ocazia să își înfrunte colegul de la Atromitos, pe atacantul Efthymios Koulouris, iar fostul jucător de la CFR Cluj recunoaște că este o motivație suplimentară să joace pentru naționala României, având în vedere că poate fi remarcat de echipele mari din Grecia.

Denis Alibec: "La echipa națională e important să fim o familie"

Alibec (22 de meciuri, două goluri la echipa națională) a vorbit și despre noul selecționer, Edi Iordănescu, cu care lucrează în premieră la această acțiune.

"M-au primit foarte bine la Atromitos, am găsit un grup foarte cald acolo și m-au ajutat să-mi revin. Sunt bucuros că am reușit să marchez din nou și sper să o fac pentru echipa națională. Am vorbit cu Koulouris, important e să jucăm și vom vedea după care va fi mai periculos.

(n.r - despre dorința de a juca cât mai bine vineri pentru a fi mai aproape de echipele mari din Grecia) Toate echipele se uită după fotbaliști care joacă pentru echipa națională. Mereu am încercat aici să joc cât mai bine, să dau totul pe teren, dar câteodată nu s-a putut.

Edi Iordănescu este diferit. Aștept să lucrăm mai mult, e prima oară când lucrăm cu dânsul și sper să facem o treabă cât mai bună. Sperăm să ajungem la turneul final, e un sentiment unic pentru fiecare jucător. Important e să ne ajutăm în teren și să ajungem din nou acolo.

La echipa națională trebuie să fim o familie, asta e cel mai important, să dăm totul pentru antrenor și pentru țară", a spus Denis Alibec, pentru FRF TV.

Împrumutat în prima parte a acestui sezon la CFR Cluj, de la Kayserispor, Alibec a marcat doar două goluri în 21 de meciuri, iar în iarnă a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos Atena, unde a înscris de două ori în nouă jocuri.

Amicalele României se văd la Pro X