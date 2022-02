Debut cu gol pentru Alibec în Grecia! Atromitos, prima victorie obținută în acest an 

Penultima clasată din Grecia încearcă să se salveze de la retrogradare, iar în iarnă a transferat și doi fotbaliști români, pe Dorin Rotariu și Denis Alibec, amândoi aduși sub formă de împrumut. Pentru partida de joi seară, însă, doar fotbalistul adus de la Ludogorets a fost titular, însă înlocuit în minutul 75.

Gol la debut pentru Denis Alibec



Scorul a fost deschis de oaspeți, în minutul 26, fiind și rezultatul primei reprize. În minutul 57, gazdele au egalat, prin Koulouris, din penalty. Denis Alibec a fost introdus în teren în minutul 69, iar la un minut distanță, Koulouris a reușit „dubla”.

Atacantul român a reușit să atragă atenția încă de la debut, reușind să înscrie golul de 3-1 în minutul 88. Alibec a marcat astfel în prima victorie obținută de Atromitos după șase etape consecutive fără victorie.

Gruparea elenă are asfel 13 puncte obținute în 19 meciuri jucate, aflându-se pe locul 13 din 14 în clasament, la 5 puncte distanță de echipa de pe locul 12, care are însă și două meciuri în plus disputate.

Pentru Alibec este primul gol pe care reușește să îl marcheze după o „secetă” de șase luni. Ultimul gol marcat de atacant a fost pe 29 august, în victoria 4-1 a CFR-ului cu FCSB.