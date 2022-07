Adi Popa a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro, care se difuzează în fiecare luni, pe VOYO și Sport.ro.

În cadrul emisiunii, actualul jucător de la CSA Steaua a devenit și protagonistul rubricii "POZE DE COLECȚIE", iar pe ecranul din studio au rulat și fotografii de la meciul România - Franța 1-2, de la Campionatul European din 2016, unde prima reprezentativă a fost condusă de pe bancă de Anghel Iordănescu.

Adi Popa, la Poveștile Sport.ro, despre episodul "Giroud"

În momentul în care a văzut imaginea alături de Olivier Giroud, vârful "Cocoșilor", campion mondial în 2018, Adi Popa a istorisit momentul în care prietenul său, Claudiu Keșeru, a avut o viteză de reacție... superioară. Popa voia să-și îmbogățească vasta colecție de tricouri cu echipamentul lui Giroud. N-a avut noroc.

"Erau Pogba, Griezmann, Matuidi, Kante, doar jucători de jucători. Kante are o capacitate de efort formidabilă. Rămânem de la acest meci cu amintiri frumoase și unice, cred că una dintre cele mai frumoase amintiri, practic am reprezentat tot poporul român. Meciul de deschidere, festivitatea și frustrarea de la final că am primit acel gol pe acea greșeală de arbitraj și acel gol, un șut, a sărit mingea și s-a dus în vinclu în minutul 90.

Claudiu Keșeru, prietenul meu foarte bun, a jucat împreună cu Giroud și avem poză și de la vestiar împreună. Am vrut să iau tricoul lui după, dar schimbase cu Claudiu. Am foarte multe tricouri strânse, am schimbat în toate meciurile naționalei, plus în competițiile europene, mai ales împotriva echipelor mai puternice. Mi-e și frică să spun unde le țin, poate îmi sparge cineva casa. Am vreo două sertare mari pline cu tricouri schimbate", a spus Adi Popa, la Poveștilor Sport.ro

