Fundașul Mihai Popescu a părăsit terenul accidentat, iar managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a oferit primele informații, fiind vizibil afectat de situație.



Bucuria golului marcat pe final de Virgil Ghiță, chiar înlocuitorul lui Popescu, a fost înlocuită rapid de îngrijorare la nivelul băncii tehnice a FCSB-ului. Stoica a intervenit la scurt timp după meci și a prezentat un scenariu sumbru.



Primele informații nu sunt încurajatoare



Oficialul campioanei a vorbit despre un posibil diagnostic extrem de serios, care l-ar putea ține pe fundaș departe de gazon o perioadă îndelungată. Problemele în defensiva echipei se adâncesc, având în vedere absențele lui Dawa și Grahovac.



"Este posibil ca la Mihai Popescu să fie o accidentare destul de gravă. OK, nu a plecat la spital, era pe bancă, era cu gheaţă la genunchi, dar am vorbit cu medicul nostru şi crede că este posibil să-şi fi luxat rotula, o accidentare grea. Noi suntem fără Dawa, Grahovac, acum şi fără Mihai Popescu... Este ceva groaznic. Să sperăm că nu este grav. Nu avem ce să facem", a spus Mihai Stoica pentru Prima Sport.



În cazul unei accidentări la ligamentele încrucișate, Mihai Popescu ar putea lipsi între 6 și 9 luni, o pierdere imensă pentru FCSB în lupta pentru apărarea titlului.

