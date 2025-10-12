Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei dirijate de Ralf Rangnick duminică seară, de la ora 21:45. La capătul confruntării, naționala României s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din minutele suplimentare ale actului secund (90+5').

Ralf Rangnick a explodat la conferință după eșecul cu România: ”La întrebarea asta să răspunzi tu! Nu am venit aici cu nasul pe sus”

La conferința de presă, Ralf Rangnick a sugerat că nu a fost surprins de evoluția tricolorilor, despre care a spus că au jucat bine în multe momente. De altfel, selecționerul Austriei a punctat și că elevii săi au evoluat modest și că România a meritat victoria.

”România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0. Momentul în care a căzut golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final.



Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut. Pe de o parte, România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a spus Rangnick.

Iritat din cauza eșecului, selecționerul Austriei a avut și o reacție nervoasă în timpul conferinței.



”(n.r. Ce se întâmplă dacă pierdeți ultimele două meciuri din grupă?) Răspunde singur. Calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici. Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul.

Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a spus Ralf Rangnick la conferința de presă”, a mai spus Rangnick la conferința de presă.