Naționala a pierdut locul doi în Grupa H din preliminariile CM 2026 după ce a fost înfrântă la Zenica de bosniaci. Calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada rămâne însă în cărți prin barajul pe ruta Nations League.



MM Stoica face praf un tricolor după Bosnia - România: ”Așa ceva nu se poate”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat pe Andrei Rațiu pentru evoluția fotbalistului de la Zenica. Mai mult, oficialul campioanei a sugerat că Rațiu nu-și ”dă viața” la prima reprezentativă la fel cum o face la club.



Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul dreapta a înregistrat 35 de apariții la naționala României, pentru care și-a trecut în cont și o reușită



”Pe Rațiu nu prea l-am văzut nici ofensiv, nici defensiv. Poate că mă înșel eu, poate că am o problemă cu el... Îl văd extraordinar la echipa de club și cu o altă atitudine la echipa națională.



Mai mult, pe Rațiu îl văd cu atitudinea asta greșită acum, atitudine care nu era acum doi ani, când îl vedeam că își dorește foarte mult să vină la națională, să joace, să-și dea viața... Acum nu-și mai dă viața deloc.



L-am văzut aseară, reproșându-i lui Man că nu i-a dat pasă la o învăluire. El, în loc să vină în sprint, îl certa pe Man. Așa ceva nu se poate! Nu e normal să vii la națională cu ifosele astea”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

