Costin Curelea a ajuns la final de contract cu FRF și cel mai probabil nu va mai primi o ofertă pentru prelungirea înțelegerii după ce naționala de tineret a ratat calificarea la EURO 2027 U21, iar, după umilința suferită în fața Spaniei, s-a iscat un adevărat scandal pentru că, înaintea partidei, membrii staff-ului tehnic au participat la o petrecere organizată de Nicu Gheară.

Victor Pițurcă îl sfătuiește pe Adrian Mutu să nu meargă la naționala U21

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Răzvan Burleanu are deja pe masă două variante de înlocuitor pe Costin Curelea. Mihai Stoichiță ia în calcul ca, la naționala U21, să fie numit Adrian Mutu sau Marius Măldărășanu.

Pentru Adi Mutu ar fi al doilea mandat ca selecționer al reprezentativei de tineret. Antrenorul care este liber de contract de mai bine de un an și jumătate s-a mai aflat pe banca naționalei U21 în perioada 2020-2021.

A participat inclusiv la Campionatul European din 2021, unde tricolorii au fost neînvinși într-o grupă cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) și Germania (0-0), însă au ratat calificarea în fazele eliminatorii.

Victor Pițurcă a avut o reacție tranșantă când a fost întrebat despre posibilitatea ca Adrian Mutu să preia naționala de tineret.

”Mutu a fost la U21, acum revine la U21? Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul! Ar trebui să aștepte să meargă la o echipă bună. Știu că e greu pentru el să stea, să nu aibă echipă, dar nu mai poți să revii la under-21. Eu așa l-aș sfătui, să se ducă la o echipă bună, care se bate pentru campionat, pentru cupele europene, nu ce a încercat el în ultimul timp! El știe mai bine ce trebuie să facă”, a spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.