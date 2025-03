Prima reprezentativă a picat cu Austria, Cipru, Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino în grupa preliminară. Primul meci va fi vineri, 21 martie, de la ora 21:45, cu bosniecii.



Mircea Lucescu a găsit atacantul perfect pentru echipa națională!



Atacantul cu care Mircea Lucescu vrea să ducă prima reprezentativă la Mondiale este Louis Munteanu! Golgheterul SuperLigii și atacantul lui CFR Cluj a calificat echipa de tineret la Euro și are o singură prezență la prima reprezentativă.



Munteanu a debutat la naționala mare în octombrie 2023, la 21 de ani și 3 luni, într-un meci cu Belarus din preliminariile EURO 2024 moment în care Edward Iordănescu era la cârma României.



”E un jucător de clasă, cel mai bun atacant din România”, l-a descris Dan Petrescu pe Louis Munteanu.



După 25 de etape bifate în sezonul regulat al SuperLigii României, Louis Munteanu și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 19 ori și a oferit două pase decisive.



Golgheterul Louis Munteanu și-a dezvăluit idolii din copilărie: "Am și autografe de la ei"



În săptămâna meciului cu Dinamo (sâmbătă, 21:00), Louis Munteanu a participat la o întâlnire cu fanii lui CFR Cluj, la un fanshop al clubului. Atacantul născut în Vaslui a dezvăluit ulterior cine erau idolii săi din copilărie.



"M-am simțit extraordinar. Mă bucur că au venit mulți suporteri. Sperăm să ne ne ajute și în play-off și să facem meciuri câte mai bune.



Am mai cerut și eu autografe. De obicei, eu mergeam la mine acasă, la FC Vaslui, are avea o echipă foarte bună în acea vreme. Cred că am autografe de la Wesley, de la Sânmărtean, de la mai mulți.



Suntem pregătiți pentru play-off. Sperăm să facem meciuri cât mai bune. Am început deja pregătirea și sperăm să jucăm cât mai bine și să câștigăm cât de multe meciuri. Mă bucur că fanii au încredere în mine, sper să nu-i dezamăgesc. Mă bucur că am evoluții apreciate în acest sezon și sper ca în play-off să fiu din nou decisiv. Mai importantă e victoria echipei și să ne clasăm sus în clasament", a spus Louis Munteanu.