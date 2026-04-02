Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 după ce a pierdut cu 1-0 la Istanbul împotriva Turciei, în semifinala barajului pentru accederea la turneul final organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Iar Mircea Lucescu, absent de la ultimul meci cu Slovacia, amical, după ce i s-a făcut rău în weekend la unul dintre antrenamentele tricolorilor, s-a despărțit de prima reprezentativă.

Mihai Stoichiță a făcut anunțul după ce s-a scris că va pleca de la FRF

Unul dintre înlocuitorii favoriți să-i ia locul lui ”Il Luce” e Gheorghe Hagi, care recent și-a cedat acțiunile de la clubul Farul Constanța și a putut, astfel, să devină eligibil de o colaborare cu Federația Română de Fotbal.

Totuși, eventuala numire a lui Hagi la cârma tricolorilor ar fi venit la pachet cu plecarea lui Mihai Stoichiță din funcția de director tehnic al FRF, așa cum s-a scris în ultimul timp.

Stoichiță a infirmat însă zvonurile și a evidențiat că nu s-a pus niciodată în discuție plecarea sa de la Federația Română de Fotbal. Dacă, totuși, se va întâmpla acest lucru, directorul tehnic a explicat că are un plan B.

”Ca să lămurim: nu plec, nu demisionez, în niciun caz. Și dacă aș pleca, tot aș avea unde să mă duc să lucrez. Fie ca antrenor, să-mi reiau cariera, fie ca director tehnic”, a spus Stoichiță, potrivit golazo.