Marea surpriză din lotul României pentru preliminariile CM 2026: "În sfârșit, se întâmplă!"

Printre jucătorii care pot debuta în cadrul acestei acțiuni se numără Mihai Popescu (FCSB), Denis Ciobotariu (Rapid), Vlad Dragomir (Pafos) și Dennis Politic (Dinamo).

Vlad Dragomir, răsplătit de Mircea Lucescu



Vlad Dragomir (25 de ani), fost internațional de tineret, are parte de un sezon foarte bun la Pafos, echipă alături de care a ajuns până în optimile Conference League. În luna decembrie, mijlocașul recunoștea că, în cazul în care nu va fi convocat de România, ia în calcul să obțină cetățenia cipriotă și să reprezinte naționala Ciprului.

Presa din Cipru a comentat convocarea lui Vlad Dragomir, considerând că este o răsplată pentru evoluțiile bune din acest sezon.

"Pentru prima dată în cariera sa, Vlad Dragomir este convocat la naționala României. Convocarea este o răsplată pentru mijlocașul lui Pafos, care a avut evoluții consistente și a fost unul dintre remarcații lui Pafos atât în campionat, cât și în Europa", scrie 24Sports.



"S-a întâmplat ceea ce Dragomir aștepta. Prin prestațiile sale, Vlad a reușit să-l convingă pe Mircea Lucescu.



Dragomir chiar și-a dorit o convocare la naționala României și iată că se întâmplă, în sfârșit, după prestațiile bune de la Pafos", notează și Cyprus Times.

Vlad Dragomir a jucat în 43 de meciuri pentru Pafos în acest sezon, iar mijlocașul a strâns 7 goluri și 4 pase decisive. Echipa sa ocupă locul 2 în campionatul din Cipru, cu 62 de puncte, două sub liderul Aris, care are un meci în plus.