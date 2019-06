"Mamma mia!" Jucatorul roman care i-a lasat muti de uimire pe cei de la Gazzetta dello Sport! Ce-l asteapta dupa EURO U21

Romania U21 a uimit pe toata lumea dupa primul meci la CE de tineret.

Gazzetta dello Sport a publicat in editia tiparita de joi un articol in care se vorbeste la superlativ despre George Puscas, atacantul roman legitimat la Palermo.

George Puscas a inscris primul gol pentru Romania in victoria 4-1 in fata Croatiei la EURO U21, iar cota lui a explodat peste noapte.

"Mamma mia, ce Puscas! Palermo poate sa se bucure!", au titrat italienii.

Potrivit sursei citate, cei de la Palermo sunt foarte atenti la evolutia lui Puscas, mai ales ca spera sa-l vanda pe roman in aceasta vara. Cota lui Puscas a ajuns la 4 milioane de euro, insa mai poate creste in cazul in care Romania continua cu evolutii bune la EURO U21.

Cei de la Palermo au probleme financiare si vor incepe noul sezon cu o depunctare uriasa. Astfel, solutia lor este sa vanda jucatorii valorosi.

George Puscas este unul dintre cei mai laudati jucatori ai echipei italiene. El a inscris 9 goluri in sezonul trecut pentru Palermo.