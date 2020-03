"Luam in calcul doar asta!" Islanda vrea o adevarata NEBUNIE! Ce decizie de ULTIM MOMENT a luat Federatia Islandeza dupa isteria provocata de coronavirus la nivel global

Islanda vrea ca partida cu Romania sa se joace cu spectatori.

Romania va intalni Islanda pe 26 martie, meci contand pentru barajul de calificare la EURO 2020. Chiar daca la nivel global ne confruntam cu o adevarata isterie creata de coronavirus, islandezii vor ca partida sa se joace cu spectatori in tribuna. Directorul executiv al Federatiei Islandeze, a declarat in presa locala ca dorinta acestora este ca partida cu Romania sa se joace cu spectatori.



"In momentul de fata, luam in calcul doar ca meciul sa se joace cu spectatori. Singura varianta pentru a se intampla altfel ar fi o decizie contrara din partea autoritatilor nationale. Asteptam masurile acestora. Suntem in contact permanent cu Ministerul Sanatatii, nu vrem sa lasam virusul sa ne afecteze vietile. Ne continuam planul de a juca barajul cu Romania cu spectatori si pregataim meciul exact in acesti termeni", a declarat Klara Bjartmarz.

Daca aest lucru se va intampla, partida se va disputa cu casa inchisa, cele 15 mii de bilete puse la dispozitie de catre organizatori fiind epuizate foarte repede.