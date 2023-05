Lovitură pentru Edward Iordănescu! Fotbalistul care anunță că s-a accidentat și ratează meciurile din iunie: „Nu voi putea ajuta!” 

Nici nu s-a încheiat sezonul fotbalistic și selecționerul naționalei României primește deja primele „lovituri”. Unul dintre jucătorii importanți din lotul lui Edward Iordănescu a anunțat că nu va putea fi convocat pentru duelurile din a doua rundă din preliminariile EURO 2024.

Florin Tănase (28 ani) a făcut parte din lotul lui Iordănescu pentru meciurile cu Andorra, scor 2-0, și Belarus, scor 2-1, bifând minute pe finalul partidelor, însă a anunțat chiar el că s-a accidentat și nu va putea fi inclus în lot. Fostul jucător de la FCSB nu a făcut parte nici din lotul lui Al-Jazira în ultima etapă.

Florin Tănase, OUT pentru meciurile naționalei din iunie

Fotbalistul a dezvăluit chiar el cum s-a accidentat, punctând că nu va putea reveni la timp pentru a ajuta naționala. Florin Tănase visează deja să ajute echipa națională a României la meciurile din luna septembrie.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar joi, acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum, dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând, iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”, a declarat Florin Tănase conform ProSport.