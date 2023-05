De ce a făcut Anghel Iordănescu o "trimitere" spre FCSB

Anghel Iordănescu a vorbit într-un context mai larg despre situația în care se află prima reprezentativă a României, condusă în prezent de fiul său, Edward Iordănescu, fost antrenor la echipe precum Pandurii, TSKA Sofia, Gaz Metan Mediaș, Astra, CFR sau FCSB.

România are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania.

Tata Puiu a făcut referire la schimbarea de generații, dar a comunicat subtil și că echipele din Liga 1 nu reușesc să avanseze în cupele europene, iar jucătorilor din campionatul intern le lipsese meciurile din care pot acumula o mai mare experiență, partide la finele cărora își pot ridica nivelul de încredere.

”Şi eu am trecut în 93 prin momente delicate, şi eu am avut probleme, am fost contestat. Îmi amintesc că au fost câteva schimbări pe care le-am făcut.

În SUA, i-am avut pe Panduru, Gâlcă, Vio Moldovan, şapte-opt jucători tineri pe care îi pregăteam pentru ceea ce urma să vină.

Este adevarat (n.r. că naţionala a creat pretenţii după 94). Ceea ce a urmat, aici e marea noastră greşeală, a celor care suntem în fenomen, am rămas cu aceleaşi pretenţii. Lucrurile şi vremurile au schimbat fotbalul.

Ce înseamnă competiţia noastră internă? Avem doar doi jucători care au jucat în cupele europene. Ce a reprezentat prezenţa FCSB-ului în cupele europene? De aici ar trebui să privim realitatea fotbalului românesc”, a declarat Iordănescu, potrivit Orange Sport.

La Mondialul din 1994, Iordănescu nu l-a convocat pe Marius Lăcătuș.