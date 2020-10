Lovitura INCREDIBILA pentru Radoi: Chiriches, OUT din lotul Romaniei! Problema URIASA in aparare pentru nationala inaintea meciului crucial cu Islanda: cine ii ia locul

Dupa ce a ramas fara Nedelcearu, nationala va trebui sa se descurce in partidele din octombrie si fara Chiriches!

Accidentat in meciul cu Crotone, capitanul Romaniei nu va putea fi recuperat la timp si e out din planurile lui Radoi atat pentru Islanda (joi, 21:45, PRO TV), cat si pentru partidele din Nations League cu Norvegia si Austria (ambele in direct la PRO TV). In locul lui Chiriches a fost convocat de urgenta Cristi Manea de la CFR Cluj.

Fundasul lui Sassuolo a facut azi un RMN, iar rezultatul l-a scos din calcule pentru nationala. Chiriches are o leziune fibrilara la nivelul gambei drepte, pentru care trebuie sa se trateze intre 8 si 10 zile. Chiriches a parasit deja cantonamentul Romaniei si va reveni la club pentru recuperare.

Nedelcearu a fost 'schimbat' cu Balasa, jucator aflat pe Lista B.