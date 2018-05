Cosmin Contra inaintea meciurilor cu Chile si Finlanda: "Sper sa continuam pe acest drum care, sper eu, ne va duce la EURO!" Discutia avuta cu Petrescu: "M-a intrebat de doi jucatori!"

Nationala de pregateste pentru meciurile amicale cu Chile si Finlanda.

"Sunt increzator ca drumul pe care l-am inceput in noiembrie va continua cu meciuri bune. Sa avem continuitate in rezultate. Este o perioada destul de grea pentru ca multi si-ar fi dorit sa fie in vacanta acum, dar au venit cu placere la echipa nationala. Sper sa continuam pe acest drum care, sper eu, ne va duce la Campionatul European.

In seara asta vor veni in cantonament si jucatorii de la Craiova. Nu aveam cum sa nu-i las sa se bucure. Un asemenea moment, castigarea unei trofeu, este un moment special in cariera oricarui jucator.

Ultima data cand am vorbit cu Dan Petrescu a fost a doua zi dupa ce a castigat titlul. Mi-a pus intrebari legate de doi jucatori care au fost antrenati de mine si pe care voia sa-i aduca la CFR. Din ce am vazut, era foarte implicat la proiectul de la CFR.

Primul meu obiectiv este castigarea grupei la Liga Natiunilor. Sunt increzator", a declarat Cosmin Contra in cadrul conferintei de presa.

Selectionerul Cosmin Contra si Cristi Sapunaru sustin o conferinta de presa inaintea celor doua partide de pregatire.