Lista din seif. "Ajunși într-o criză de selecționeri, vă propun un joc". Leo Badea, despre căutările FRF

de Leo Badea

N-ai cum să dormi liniștit când succesul se dobândește prin capacitate și perseverență, de aceste două ingrediente are nevoie noul selecționer. Refuzat de Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, președintele Burleanu este ușor cam strâns cu ușa. Deși pare ușor la prima vedere, trebuie să recunosc că lista cu posibili selecționeri români este cam cu mâneca scurtă. Dacă e să analizăm, o să remarcați că cel mai râvnit scaun din fotbalul românesc are puțini pretendenți.

Mircea Lucescu are, nu numai un contract cu Dinamo Kiev, dar și o mare revanșă față de cei de la Donetk, nu se pune problema să vină la Națională.

Cosmin Olăroiu are un contract ferm semnat în vară pentru doi ani cu Sarjah FC din Emiratele Arabe Unite. ”M-am săturat ca noi românii să fim priviți ca niște persoane umile, care ținem capul jos” – a declarat de curând Cosmin Olăroiu. Cu toate acestea, nu are de gând să renunțe la sumele exorbitante puse pe masă de lumea arabă pentru fotbal, în general. Este evident că n-are cum să vină chiar dacă și-ar rezolva problemele contractuale sau financiare cu arabii.

”M-aș întoarce în România dacă ar fi un proiect serios”, spunea acum 2 ani, Cosmin Olăroiu. Oare este adevărat?

Cosmin Contra este ieșit din discuție deoarece, pe de-o parte, are contract cu Al Ittihad, iar pe de alta parte, să nu uităm că a fost selecționer și n-a rupt gura târgului, oricum Contra este angrenat într-o luptă fantastică pentru titlu în campionatul Arabiei Saudite dar și cu propria lui luptă. Nu este ușor să te lupți cu performanțele, dar și cu imaginea bună lăsată de Anghel Iordănescu,Victor Pițurcă sau Laszlo Boloni la Al Ittihad. Să aducem aminte că, Puiu Iordănescu a caștigat cu Al Ittihad în 2005 și AFC Champions League, dar și Arab Champions League.

Laurențiu Reghecampf are luptele sale cu Craiova lui Rotaru, numai de Națională nu-i arde, dar poate reprezenta și el o variantă de succes.

Campania de numire a unui selecționer a început cu un eșec

După părerea mea, campania asta, de a numi un selecționer, a plecat de la început cu un eșec. Răzvan Burleanu l-a vizitat primul pe Gică Hagi.

Dacă președintele FRF a avut inima curată când i-a oferit postul de selecționer Regelui, probabil că n-o să aflăm niciodată. Îmi este teamă de faptul că Burleanu l-a abordat greșit pe Hagi, cu un glas metalic, plin de respect oficial, dar prea protocolar și lipsit de vreo umbră de amabilitate. Cert este că Hagi a refuzat, iar după el au urmat Răzvan Lucescu, cu angajament în Grecia la PAOK, dar și Dan Petrescu, care a rămas fidel lui CFR Cluj.

Ajunși într-o criză de posibili selecționeri, vă propun un joc: dacă vreți, putem să ne imaginăm, pentru o clipă, că fiecare dintre noi putem numi selecționerul României, eu o iau, așa treptat, și scriu că cei mai ușor de adus sunt cei fară contract. Nu îmi propun doar să scriu niște nume, ci, chiar, îmi iau în serios această propunere pe care încerc să o fac.

Mă pun gratis în slujba FRF, de dragul echipei naționale. Lumea nu este a celor care pot, dar nu fac nimic, ci a celor care vor, și care răstoarnă munții și fac ceea ce își propun.

Încep cu Anghel Iordănescu, pentru că de el ne sunt legate cele mai frumoase momente de reală fericire, avantajele sunt experiența și performanțele. N-aș zice că vârsta este un impediment aici, aș reaminti o vorbă din popor, ești ca vinul, cu cât îmbătrânești, cu atât ești mai bun.

Al doilea nume important este Laszlo Boloni. ”Sunt de 7 zile în țară și nu m-a căutat nimeni”, se plânge Loti, care lasă impresia că și-ar dori postul. Mărturisesc că într-o discuție telefonică, Boloni mi s-a plâns de faptul că nu crede că este pe placul lui Burleanu, de aici și răceala cu care este tratat de FRF. Boloni este un antrenor realmente valoros și care cu siguranță ar resuscita Echipa Națională. Laszlo este de ceva timp la Târgul Mureș, și este, fără îndoială, poate cea mai viabilă și serioasă variantă.

Un alt nume posibil, dar care nu este deloc în cărți, este Victor Pițurcă. Acesta, însă, nu are o relație de niciun fel, de nicio culoare, cu actuala administrație. Piți ar răscoli cenușa unei vechi dușmănii cu Burleanu.

Cel mai la îndemâna, dar și cel care ar putea schimba destinul întunecat al Naționalei, ar fi Edward Iordănescu. Personal consider că are toate atuurile, sau mai bine zis, la mâna asta de poker, are toți ații. Careu servit. De ce spun asta? 1, este liber de contract, 2, îl are în spate pe Puiu, care, cu vârsta lui, experiența îl poate ajuta enorm, 3, este un personaj citit, educat, tobă de fotbal, cum ar spune nea Mitică, și 4, este dornic de a demonstra că știe, că poate, face parte din categoria celor din Generația de Aur, adică, are mentalitate de învingător.

Spre surprinderea multora, numele cel mai des pronunțat pe culoarele FRF, este cel al lui Adrian Mutu. Am o strângere de inimă în ceea ce îl privește pe Mutu. Sigur că Briliantul ar reprezenta un nume cu greutate, dar mă tem că nu-i suficient să joci la Verona, Juventus, Fiorentina sau Chelsea, ca să fi un antreor foarte bun. Nu este suficient să ai în palmares 127 de goluri date în Italia, ca să meriți încoronarea ca selecționer al României.

Aș continua cu Adrian Ursea, care este în staff-ul celor de la Nice, dar care n-a mai antrenat din mai. Pe Mircea Rednic îmi permit să-l evit elegant, spunând doar că, după episodul Dinamo mai are nevoie de liniște. Nu exclud varianta Marius Lăcătuș pentru care am un mare respect pentru tot ce a făcut în cariera de jucător pentru Națională și nu numai. Să nu uităm că cu Marius Lăcătuș la timonă Steaua s-a calificat în Champions League. De ce nu ar merita și Lăcătuș o șansă?

Și nu în ultimul rând, ci doar special lăsat la urmă, în categoria antrenorilor fără angajament, pe Viorel Moldovan. Liber de ceva timp, Viorel poate reprezenta un suflu nou, o mentalitate diferită. Moldovan merită, fără îndoială, o șansă.

Analizând atent o listă cu antrenorii posibili selecționeri, nu pot să-l exclud pe Sorin Cârțu, care este preocupat mai mult de treburi administrative, dar care ar putea revenii în iarbă oricând.

O adevărată nedreptate să nu-l ai în calcule pe Dorinel Munteanu

Pe lista mea mai figurează încă 5 antrenori, toți cu contracte în desfășurare. Numărul 1 este Dorinel Munteanu, decanul selecțiilor. Un antrenor sever și extrem de valoros, dar căruia nu i-a fost rușine să muncească trudind în liga a treia la Oțelul Galați. Surprinzător pentru mine faptul că, Dorinel nu figurează nici pe lista extinsă a federalilor. Asta îmi demonstrează o oarecare superficialitate la FRF.

O adevărată nedreptate să nu-l ai în calcule pe Munteanu.

Al doilea antrenor, cu contract, de care aș trage și cu dinții ca să vină la Națională ar fi Costel Gâlcă. În momentul acesta, Gâlcă poate fi soluția perfectă pentru că, actuala echipă Al Hazem din Arabia Saudită are o poziție proastă în clasament, și puțin probabil ca românul să poată remedia situația din clasament. Gâlcă merită respectoasa noastră atenție!

Al treilea, în opinia mea, se situează Daniel Isăilă acum la Baniyas SC, în Emirate. Isăilă este cel care a construit bazele echipei naționale de tineret, cea cu care Rădoi a ajuns să facă performanță. Trecând în viteză și pe lângă Marius Șumudică, spun că și el reprezintă o variantă, chiar dacă acum se bucură de ospitalitatea turcilor de la Yeni Malatyaspor.

Închid lista cu Emil Săndoi, care, prin seriozitate și pricepere, reușește lucruri formidabile cu Chindia Târgoviște. Emil reprezintă o variantă serioasă care ar trebui luată în seamă.

Am remarcat cât de stresat era Stoichiță după refuzul lui Petrescu. Mihai avea aerul tot atât de neajutorat ca o broască țestoasă răsturnată. Nu vă grăbiți! Nu vă autoimpuneți niște termene limită. Nu este momentul să vă grabiți! Mai avem timp până la următorul meci.

Consider că, Răzvan Burleanu n-a avut până acum inspirație în alegerea selecționerilor. Să negi greșelile, înseamnă să greșești de două ori. Recunosc că președintele este într-o postură delicată, nu-i ușor să alegi un selecționer. Nu frica, ci rațiunea mă oprește să-i fac o singură propunere de selecționer lui Burleanu. Îi reamintesc într-o ordine alfabetică pe: BOLONI, GÂLCĂ, IORDĂNESCU JR, MOLDOVAN și MUNTEANU ca favoriți. Să nu uităm de partea financiara, acolo unde banii au puterea, vorbele n-au niciun preț!