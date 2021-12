Prima reacție a FRF după ce Stoichiță și Burleanu au mers să negocieze cu Boloni: „Se pot împușca doi iepuri!”

Cei doi au zburat la Nisa, în Franța, pentru a purta o discuție cu fostul antrenor de la Panathinaikos - mai multe detalii AICI.

Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică, a recunoscut că se numără printre favoriții la preluarea băncii tehnice a României.

„Conducerea Federației este mandatată să aibă discuții cu finaliștii. Boloni este un nume important, se încadrează în criterii la foarte multe puncte. Niciun antrenor nu se încadrează 100% la plusuri. Boloni este printre finaliști, este normal să ai o discuție cu el. Nu știu care sunt finaliștii, mi s-au înmânat anumite foi și am nominalizat cinci nume. Așa au făcut toți.

Burleanu va purta discuții și cu Ursea în Franța

Știe toată lumea care ar fi finaliștii, s-au pronunțat numele. Această deplasare este rezultatul nominalizărilor făcute de Comisia Tehnică. Cu această deplasare se pot împușca doi iepuri (n.r Ursea și Boloni).

Noi, la Comisia Tehnică, am analizat toți antrenorii. Sunt plusuri și minusuri peste tot. Boloni este un nume important, este un fost selecționer și este un fost jucător al echipei naționale. Contează și educația pe care o are, el are un minus în ceea ce privește cunoașterea”, a spus Aurel Țicleanu, potrivit DigiSport.

Naționala României a rămas fără selecționer după ce Mirel Rădoi a refuza să-și mai prelungească înțelegerea odată ce aceasta a expirat la finalul lunii noiembrie.

Mirel Rădoi (40 de ani) preluase funcţia de selecţioner al primei reprezentative a României la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra.

Anterior, Rădoi condusese echipa naţională Under-21 a României cu care a atins semifinalele Campionatului European de tineret din 2019, performanţă ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.