Boloni, aproape să semneze cu FCSB! A refuzat o ofertă colosală: „I-am propus 600.000 de euro!” 

FCSB l-a dorit pe Ladislau Boloni pe banca tehnică pentru sezonul 2011/12, după cum a dezvăluit Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor. Antrenorul a primit o propunere care ar fi fost irezistibilă pentru orice alt tehnician, însă a refuzat.

Ofertă imensă refuzată de Boloni



„L-am ofertat pe Loți Boloni. Știam că are propunere de la PAOK și eu am aflat exact cât i-au propus grecii. Am vorbit cu Gigi și vă spun acum în premieră că eram dispuși la un efort fantastic ca să-l aducem. I-am propus 600.000 de euro net pe an!

Peste ce avea de la PAOK, ar fi fost o lovitură de imagine fantastică! Am așteptat multă vreme un răspuns de la Boloni, el era foarte curios de unde știam eu ce salariu ar avea la PAOK. Până la urmă ne-a zis nu, cred că se cam înțelesese cu PAOK înainte de a veni oferta de la noi, ăsta probabil a fost motivul.

După ce a căzut varianta Loți, eram disperat să aduc pe cineva, începea pregătirea, și așa a venit Levi”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.

În cele din urmă, Ronny Levy a fost cel care a acceptat să preia banca tehnică a FCSB-ului, fiind un tehnician israelian care o pregătise și pe Unirea Urziceni.

FCSB, discuții și cu Diego Simeone



Mai mult decât atât, din dezvăluirile făcute de oficialul vicecampioanei României, tot în acea perioadă a purtat discuții și pentru a-l aduce pe banca FCSB-ului chiar pe Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, care a ales-o atunci pe Racing.

”Gigi îmi spusese să găsesc un antrenor, pentru că dacă nu s-ar fi implicat el, mai erau două zile şi începeam pregătirea, eram disperaţi să găsim un antrenor. L-am avut şi pe Simeone, am avut discuţii şi cu sora sa la Buenos Aires, nu îl interesau banii, stătea bine din punct de vedere financiar.

În 2011 s-a întâmplat, nu era la Atletico atunci, abia plecase de la Catania, aveam multe nume pe listă”, a declarat Mihai Stoica.