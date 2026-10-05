Ioan Ovidiu Sabău a văzut prin ce trece Hagi la națională și a intervenit: "M-am gândit mult dacă să scriu asta"

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, și 0-6 în Polonia, România va încerca să obțină primele puncte din Liga Națiunilor contra Suediei, pe teren propriu, meci la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de suporteri.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj pentru criticii lui Hagi: "Una e să critici o decizie, alta e să desființezi un om"

Selecționerul Gică Hagi se confruntă cu o mulțime de critici după parcursul dezastruos din Nations League, care a făcut ca România să aibă a doua cea mai slabă defensivă din Europa, după San Marino. Ioan Ovidiu Sabău cere însă mai mult respect și mai multă înțelegere pentru fostul său coleg de la națională.

"M-am gândit mult dacă să scriu despre perioada dificilă prin care trece echipa națională. Nu pentru a apăra pe cineva și nici pentru a spune că rezultatele nu contează. Contează. Și ne dor. Când iubești echipa națională, este firesc să fii dezamăgit, să pui întrebări și să ceri mai mult. Hagi poate fi criticat. Deciziile lui pot fi analizate, iar unele pot fi considerate greșite.

Dar există o diferență între a critica o decizie și a desființa un om. Dincolo de rezultate este un om care își asumă o responsabilitate enormă, ia decizii sub presiune și trebuie să suporte dezamăgirea unei țări întregi. Și poate că, înainte să judecăm, ar merita să ne întrebăm pentru o clipă: cum ne-am simți dacă am fi în locul lui? Asta nu înseamnă să renunțăm la exigență. Înseamnă doar să nu ne pierdem empatia.

Și mai este ceva important: problemele fotbalului românesc sunt mult mai complexe. Lipsa rezultatelor se vede la mai multe niveluri și este rezultatul unor probleme acumulate în timp: formare, infrastructură, organizare, strategie și multe altele. Nu putem construi un fotbal mai bun dacă, după fiecare rezultat prost, căutăm doar un vinovat. Putem cere rezultate. Putem cere schimbări. Putem critica. Dar putem face toate acestea păstrând respectul și măsura", și-a început Ioan Ovidiu Sabău mesajul postat luni dimineață pe Facebook.