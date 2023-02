Internaționalul care a încercat să-l facă pe Boloca să se răzgândească: „Ne spunea că abia așteaptă să învețe româna! I-am scris direct!” 

Cele 6 minute pe care i le-a acordat Edward Iordănescu (44 ani) în amicalul cu Slovenia, 1-2, l-au făcut pe Daniel Boloca (24 ani) să anunțe că nu va mai juca pentru România. Mai mult, închizătorul lui Frosinone a fost convocat de Roberto Mancini (58 ani) la un trial în finalul lui 2022.

Ionuț Nedelcearu nu înțelege decizia lui Daniel Boloca

Ionuț Nedelcearu (26 ani) a mărturisit că a fost șocat când a aflat decizia lui Daniel Boloca. Fundașul central chiar l-a contactat pentru a cere mai mult detalii cu privire la hotărârea sa, dar a primit niște argumente vagi, după cum a mărturisit chiar el.

„Sincer îți spun, am fost foarte uimit. Eu și Pușcaș chiar am stat ceva de vorbă cu el în cantonamentul naționalei, mi s-a părut că se simte bine, ne spunea că abia așteaptă să învețe mult mai bine limba română și că o să facă asta, era totul ok. Apoi, pac! Am văzut postarea lui pe Instagram, convocare la un trial de-al Italiei. I-am scris direct, imediat: 'Păi, ce faci? Ce s-a întâmplat?'

A răspuns ceva destul de vag, așa, că a fost chemat, că să vadă, că… L-am lăsat în pace. A fost un trial cu vreo 40 de jucători din Serie B și și-a imaginat poate că gata, el joacă pentru Italia! Dacă a fost sfătuit, după acțiunea României, nu cred că a fost sfătuit bine. Dar e treaba lui. Eu nu-l judec pe Boloca, însă o spun clar: nu pot să înțeleg așa ceva și mi se pare că nici nu e de înțeles. Ești român, ai și avut șansa de a fi convocat… Șansa!, că e o șansă, tu ai 24 de ani și joci în Serie B. E naționala României! În fine…”, a declarat Ionuț Nedelcearu pentru ProSport.

Românii sunt pe val în Serie B! Ce notă au obținut Boloca și Nedelcearu în Palermo - Frosinone 1-1

Atât Ionuț Nedelcearu (Palermo), cât și Daniel Boloca au fost titulari pentru echipele lor în remiza din runda cu numărul 25, însă mijlocașul de la Frosinone a rămas în teren până la fluierul final, în timp ce stoperul gazdelor a fost înlocuit de Alessio Buttaro în minutul 61.

Potrivit Tuttomercatoweb, Daniel Boloca a fost notat cu 7, primind cel mai mare punctaj de la echipa sa: „Revine încă din primul minut după ce a absentat cinci jocuri. În repriza secundă își alungă timiditatea, apare într-o poziție pună și restabilește egalitatea”.

De cealaltă parte, Ionuț Nedelcearu a fost notat cu 6.5: „Amenință poarta adversă în momentul în care sare să lovească mingea cu capul în careul opus. Își folosește experiența pentru a-l bloca pe Moro”.