INCREDIBIL! Jucatorul care a scos penalty-ul pentru Ucraina a RECUNOSCUT ca nu a fost atins de Marin: "A venit si ne-a spus ca nici macar nu l-a atins!"

Romania U21 a pierdut in deplasarea cu Ucraina U21, 1-0, dupa un penalty controversat.

Nationala de tineret a facut primul pas gresit in mandatul lui Adrian Mutu. Jucatorii romani au incercat un joc defensiv, iar ocaziile au lipsit de la ambele porti. Ucrainenii au inscris singurul gol al partidei dintr-un penalty inexistent.

Jucatorul Ucrainei care a cazut in careu, Tsitaishvili, ar fi mers dupa faza la jucatorii romani sa le spuna ca nici macar nu a fost atins de Marius Marin, in ciuda deciziei arbitrului, sustine capitanul Virgil Ghita.

"Un meci foarte greu, impotriva unei echipe foarte bune, au pasat mai mult. Nu cred ca meritam sa pierdem asa.

Nu ne-a surprins cu nimic Ucraina, ne-a surprins putin terenul, eu nu am jucat niciodata pe un astfel de teren. am jucat si noi ce am antrenat, ei au jucat ce au antrenat.

Eu nu cred ca a fost, am vazut ca si jucatorul lor a venit la noi dupa si a zis ca nici macar nu l-a atins, asta a fost cursul fazei si asta a decis arbitrul.

Sanse sunt in continuare, trebuie sa luam pas cu pas si sa vedem ce va fi la final", a spus Virgil Ghita la finalul partidei.

"Nu meritam sa pierdem, desi au jucat putin mai bine ei!"

Darius Olaru a vorbit si el la finalul partidei si s-a declarat dezamagit de rezultatul obtinut in Ucraina.

"Nu cred ca meritam sa pierdem in aceasta seara, desi ei au jucat putin mai bine. Am jucat putin prea defensiv, cred ca trebuia sa mizam mai mult pe contraatac, nu prea ne-a iesit.

Mai avem doua meciuri, speram sa obtinem cele 6 puncte si cred eu ca ne vom califica.

Cred ca ei pregatesc campania viitoare, nu stiu daca mai au sanse la calificare, dar si le-au jucat pana la capat. Cred ca pe un teren mai bun ar fi fost altfel meciul si puteam invinge", a spus si Darius Olaru.