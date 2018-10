IMPRESIONANT! "Am urlat de a crezut un coleg ca am castigat la loto!" Cum a sarbatorit Pascanu convocarea la nationala

Colegii lui au crezut ca a castigat la loto! Alex Pascanu a trezit-o si pe regina Elisabeta. :) A tipat de fericire ca a fost convocat de Contra la nationala.

Pascanu joaca in Anglia, la Leicester. Acolo a primit vestea ca va debuta la nationala.



"Am inceput sa tip prin casa si eram cu un coleg de la echipa. Nu stia ce s-a intamplat, a crezut ca am castigat la loto", se amuza Pascanu.



Si-a anuntat imediat familia ca a fost convocat de Contra. Parintii lui muncesc 12 ore pe zi in Anglia, la cules capsuni.



"Sunt foarte, foarte fericit! E un vis care mi s-a indeplini. Sper sa prind sa joc si sa cant imnul acolo cu o tara intreaga", promite Pascanu.