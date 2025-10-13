După ce joi seară tricolorii au consemnat o evoluție modestă cu Moldova, într-un joc de pregătire, primul din palmaresul oficial FIFA organizat la București, naționala României a făcut o demonstrație în forță cu Austria.



Tricolori s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. El a intrat în minutul 72, după ce Mihai Popescu a părăsit accidentat suprafața de teren.



FRF, euforică după victoria cu Austria. Descrieri fabuloase pentru cei care au jucat duminică: ”Erou / Legendă / Metronomul de la mijloc”



Pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale, fiecare jucător care a luat parte la meciul cu Austria a fost descris într-un mod inedit. Selecționerul Mircea Lucescu a fost numit ”legendă”, în timp ce Virgil Ghiță, ”erou”.



Mai jos, cum au fost descriși restul jucătorilor



Ionuț Radu – păianjenul e în siguranță, Ionuț l-a salvat și a închis poarta.

Andrei Rațiu – tehnică, viteză, forță. Ce altceva poți cere?!

Mihai Popescu – sacrificiu pentru România. Te așteptăm la lot cât mai curând, Mișule!

Andrei Burcă – zidul apărării, devotamentul absolut.

Alex Chipciu – vârsta nu contează, totul pentru România!

Marius Marin – tancul de la centru, nimic nu trece!

Dennis Man – ofensivul defensiv, cu totul în slujba echipei.

Ianis Hagi – all-inclusive: atac, apărare, cu stângul, cu dreptul — liderul din teren.

Vlad Dragomir – metronomul de la mijloc, siguranță și încredere.

Valentin Mihăilă – pericolul absolut, săgeata galbenă!

Daniel Bîrligea – mai austriac decât austriacul, gladiatorul din ofensivă.

Virgil Ghiță – erou!

Mircea Lucescu - legendă!



”Asta e România: sacrificiu, devotament, unitate și iubire. Asta e România, o echipă pentru o țară!”, a mai scris echipa națională pe rețelele social media.

Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”



După ce s-a terminat meciul, presa din Ungaria a consemnat rezultatul și a scos în evidență ”parada briliantă” a lui Ionuț Radu din minutul 49. Portarul lui Celta Vigo, cotat la 3,5 milioane de euro, a scos fabulos șutul violent al lui Marcel Sabitzer.



”După o primă repriză fără goluri, repriza a doua a început cu o ocazie a Austriei: șutul lui Marcel Sabitzer a fost parat briliant de Ionuț Radu. Apoi, în minutul 60, a venit cea mai mare șansă: șutul lui Valentin Mihăilă a lovit bara și a ieșit în afara terenului. La scurt timp după, Andrei Rațiu, după ce a primit mingea, l-a pus la încercare pe Alexander Schlager cu un șut pe jos, iar portarul austriac s-a întins și a respins.



Inițial, românii au părut mai preocupați să obțină un egal, însă chiar pe finalul partidei, în minutul 95, după o respingere reușită, au beneficiat de o lovitură liberă, iar forțarea a dat roade: ca punct culminant al acțiunii, Virgil Ghiță a înscris golul victoriei pentru gazde cu o lovitură de cap, după o centrare de pe dreapta a lui Ianis Hagi”, a scris Nemzeti.

