Armin Gigovic, de la Kiel, a marcat unicul gol al partidei în prima repriză. ”Tricolorii” au pus apoi stăpânire pe joc, dar nu au reușit să întoarcă rezultatul, astfel că pierdem primul meci din 2025.



Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, în prezent analist TV, este de părere că naționala lui Mircea Lucescu nu s-a ridicat la nivelul așteptat în această partidă.



Ilie Dumitrescu: ”Am fost lenți, previzibili”



"E clar că am întâlnit un adversar incomod, care a cedat deliberat terenul în partea secundă. S-a apărat în 9-10 jucători. Acoperă foarte bine zonele, căștigă dueluri. Au fost spații reduse.



N-am putut să jucăm între linii, să câștigăm dueluri. Foarte greu să jucăm în profunzime, pentru că s-au aparat la 20-30 de metri de poarta lor. O echipă care a strâns din dinți. O echipă modestă, dar cu armele ei.



În seara asta nu ne-am ridicat la un nivel foarte bun, am suferit în multe zone. Am fost lenți, previzibili. N-am avut viteză de joc, s-a încercat mult individual. Păcat! În seara asta, am suferit la jocul pozițional", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Cipru și Bosnia sunt pe primele două poziții în grupa H din preliminariile CM 2026, cu 3 puncte. România va înfrunta luni, de la 21:45, San Marino, în deplasare.



Câți spectatori au fost prezenți la România - Bosnia



La această partidă, care s-a disputat cu ”casa închisă”, au fost prezenți 49.413 spectatori, o cifră impresionantă pentru primul meci al echipei naționale din 2025.



”Tricolorii” vor avea ocazia de a se revanșa pentru această partidă peste trei zile, când vor întâlni San Marino în deplasare. În celălalt meci al grupei H, Cipru a învins San Marino cu 2-0 pe teren propriu.