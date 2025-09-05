Pentru tricolori, urmează duelul cu Cipru, pe 9 septembrie, din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Ilie Dumitrescu: ”Suferim la ieșirile din apărare, avem un joc lent, previzibil!”

După eșecul suferit în fața Canadei, Ilie Dumitrescu a identificat capitolele la care suferă echipa națională. Fostul mare atacant susține că jocul tricolorilor este lent și previzibil și echipa națională suferă la ieșirile din apărare.

De altfel, Ilie Dumitrescu a scos în evidență faza la care Denis Drăguș putea reduce din diferență din pasa lui Man, însă jucătorul de la Eyupspor a ales cea mai complicată finalizare.

”Am întâlnit un adversar puternic, o echipă solidă, o echipă cu un joc elaborat, mi-a plăcut foarte mult. Ne-a surprins pe începutul de meci cu un pressing avansat, au câștigat multe dueluri.

Suferim la ieșirile din apărare, avem un joc lent, previzibil. Nu avem jucători care să atace spațiul în profunzime. În partea a doua, au fost 15-20 de minute mai bune, am avut o prezență mai bună în terenul adversarului.

Man cere foarte bine mingea în partea dreaptă, îl depășește pe fundaș în viteză, centrează, iar Drăguș alege finalizarea asta spectaculoasă, complicată.

Putea să finalizeze normal, cu dreptul. El a ales cea mai estetică și cea mai complicată variantă. El a dat direct în portar. Suferim la dueluri. Nu avem un joc rapid”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

