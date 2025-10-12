Analiza lui Dumitrescu este clară: România trebuie să obțină victorii pe linie în ultimele trei partide pentru a mai putea emite pretenții.

"La baraj suntem, pentru că am terminat pe prima poziție în Liga Națiunilor. Ar fi mai bine să mergem la baraj de pe poziția a doua. Sunt 3 meciuri, trebuie să câștigăm cele 3 meciuri, dacă am câștigat cele 3 meciuri avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua", a punctat Ilie Dumitrescu, potrivit as.ro.



Primul hop: o nucă tare numită Austria

Misiunea începe chiar din această seară, contra liderului neînvins al grupei, Austria, o echipă pe care Dumitrescu o cunoaște bine. În tur, la Viena, austriecii s-au impus cu 2-1.



"Austria e o echipă solidă, agresivă, cu mare experiență. Vorbim de jucători care activează în Bundesliga. Este o echipă care are lucrurile foarte bine puse la punct din punct de vedere al pressing-ului în terenul nostru. Atacă foarte bine spațiile", a avertizat fostul component al Generației de Aur.



Cu toate acestea, "Mister" rămâne încrezător în capacitatea echipei noastre de a produce un rezultat mare. "Eu am încredere că jucătorii noștri se vor mobiliza. Vor avea o determinare la cel mai înalt nivel. Eu zic că putem să scoatem un rezultat pozitiv", a adăugat Ilie Dumitrescu.



Victoria este vitală pentru România, care ocupă în prezent locul 3, la șase puncte în spatele Bosniei-Herțegovina, dar și cu un meci mai puțin disputat.



Clasament:



Austria - 15 puncte (5 meciuri)

Bosnia-Herțegovina - 13 puncte (6 meciuri)

ROMÂNIA - 7 puncte (5 meciuri)

Cipru - 5 puncte (6 meciuri)

San Marino - 0 puncte (6 meciuri)



Programul rămas pentru România:

