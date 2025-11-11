Pentru România urmează ultimele două meciuri în grupa H, în preliminariile Mondialului din 2026. În weekend, pe 15 noiembrie, tricolorii vor da piept cu Bosnia, la Zenica, pentru ca, trei zile mai târziu, să vină meciul cu San Marino, de la Ploiești.

Din cauza startului slab de campanie, cu înfrângeri în fața Bosniei, la București, dar și cu Austria, la Viena, tricolorii sunt acum cu spatele la zid, sub presiune. Pentru că mai pot spera la locul 1 în grupa H, singurul care garantează calificarea la Mondiale, câștigând ambele partide rămase. Inclusiv atunci însă, depind de jocul rezultatelor. Pentru că Austria, dacă mai face un singur punct, ne anulează și șansele teoretice, la locul 1.

Ianis Hagi: „Mă simt bine sub presiune“

Revenit în țară pentru reunirea lotului, Ianis Hagi a acordat un interviu pentru Federația Română de Fotbal, prima parte a declarațiilor sale fiind oferită de Sport.ro aici.

În cadrul dialogului, mijlocașul de la Alanyaspor a fost întrebat cât contează presiunea care există asupra sa. Ianis a mărturisit că s-a obișnuit cu această situație, de când era un copil, lăsând de înțeles că a dobândit această calitate, de a gestiona presiunea, datorită tatălui său exigent.

„Consider că presiunea e o binecuvântare. Trebuie să o cauți. Să încerci să o găsești, pentru ca ea te face mai bun. Te face să lucrezi cu puțin timp și spațiu de gândire și, cumva, trebuie să reacționezi foarte rapid la tot ce se întâmplă pe lângă tine. Iar asta indiferent de sport sau de munca de zi cu zi pe care oamenii o au. Am avut norocul să mă confrunt cu presiune, de când eram copil, vrând-nevrând. Am crescut cu ea, am reușit să o iau, cumva, asupra mea și mă simt bine când presiunea e pe umerii mei. Simt că an de an devin mai matur. Chiar dacă am 27 de ani, am deja 11 sezoane la seniori. Firește că devii mai matur. N-am ajuns încă la final. Mai am multe de învățat. Maturitatea vine odată cu trecerea timpului“, a spus Ianis Hagi.

