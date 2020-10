"Haos in vestiarul norvegienilor si pe banca tehnica!" Detalii importante inainte de duelul "tricolorilor" din Nations League! 

"Tricolorii" lui Mirel Radoi se pregatesc sa infrunte nationala lui Haaland, unul dintre cei mai buni tineri jucatori ai momentului.

Cu mai putin de 30 de ore inainte de startul partidei, reprezentantii FRF au prezentat cateva amanunte interesante referitoare la echipa Norvegiei.

In primul rand, este important de amintit ca norvegienii au ratat calificarea la EURO 2020, fiind invinsi pe teren propriu, dupa prelungiri, de Suedia. In aceste conditii, "tensiunea domina lotul lui Lagerback la Oslo, vorbindu-se de haos in vestiar si pe banca tehnica."

In al doilea rand, Norvegia are un lot aproape neschimbat fata de cel cu care a infruntat Romania in 2019. "Din ultimul meci, jucat la noi in tara anul trecut, lipsesc doar fundasii Glesnes (transferat in SUA) si Hovland (Rosenborg), plus atacantul Bjorn Johnsen (ajuns in Coreea de Sud). La noi a disparut, insa, jumatate de lot, adica 10 jucatori, din cauza accidentarilor sau a optiunilor selectionerului: Benzar, Nedelcearu, Rus, Anton, Andone, Nistor, Bordeianu, Radu, Mogos si Florinel Coman."

In al treilea rand, reprezentantii FRF au observat ca scandinavii au "evolutii oscilanete si aparent greu de tras o concluzie clara. Ce se remarca insa este faptul ca au primit gol si au si marcat de fiecare data, mitul echipei nordice cu faze fixe nu sta in picioare (au avut un corner cu Austria si zero in Irlanda de Nord!), prefera verticalizari in constructie directa simpla fara posesie (sub 50% cu Austria si Irlanda de Nord)."

Iata cum arata stadionul Ullevaal pe care duminica, de la ora 19:00, se va disputa Norvegia – Romania, meci transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.