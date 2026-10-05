România a pornit în campania Nations League, ediția 2026-2027, având posibilitatea de a face 12 puncte, în decurs de zece zile, când au fost programate partidele cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4), Polonia (0—6) și Suedia din nou, de această dată, pe „Arena Națională“ (diseară, ora 21:45).

Din păcate, în loc să adunăm punctele, am luat un „sac de goluri“: 12 în trei partide! Și, în acest context, meciul cu Suedia din această seară a devenit un ultim prilej de a opri această catastrofă fotbalistică.

Seria neagră de acum, nu doar că a șifonat serios imaginea naționalei României și ne-a „betonat“ locul în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028, dar l-a pus și pe Hagi într-o postură tare neplăcută. Pentru că actualul selecționer a devenit un „colecționar“ al recordurilor negative.

România riscă să retrăiască un coșmar după 5 ani

La precedenta sa ședere pe banca primei reprezentative, în 2001, Hagi a ratat calificarea la CM 2002. De aici, a început seria celor șapte Mondiale pe care le-am ratat, între timp.

Acum, la 25 de ani după contraperformanța din barajul cu Slovenia, Hagi și-a trecut în CV o altă bornă neagră: a devenit primul selecționer care a legat trei înfrângeri în primele sale trei partide oficiale.

În această seară, România – Suedia poate adăuga încă o „pată“ în CV-ul antrenorului Gheorghe Hagi. În cazul nedorit al unui eșec, România ar ajunge la patru meciuri pierdute la rând. Ca să vedem când a mai avut națională o asemenea serie groaznică, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în 2021, când pe banca naționalei s-a aflat Mirel Rădoi. Atunci, între martie și iunie 2021, prima reprezentativă a pierdut tot, după cum se poate vedea mai jos:

28 martie (preliminarii CM 2022): România – Germania 0-1

31 martie (preliminarii CM 2022): Armenia – România 3-2

2 iunie (amical): România – Georgia 1-2

6 iunie (amical): Anglia – România 1-0

Hagi își va decide viitorul după partida cu Suedia

Indiferent de ce vom face, diseară, în confruntarea cu Suedia, Hagi se poate consola cu faptul că, după fluierul de final, se va opri acest coșmar pe care l-a trăit, în debutul campaniei Nations League. Pentru că ultimele două partide din grupa noastră sunt programate pentru luna viitoare. România va întâlni Polonia acasă pe 14 noiembrie, după care va bifa ultimul meci, la Zenica, în fața Bosniei, pe 17 noiembrie.

În funcție de rezultatul din această seară, Hagi va lua decizia rămânerii sau plecării de la echipa națională.