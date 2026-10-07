Istorie a scris Gheorghe Hagi (61 de ani), în acest al doilea mandat pe banca României, la 25 de ani de la primul. Doar că, din păcate, bornele istorice atinse de echipa națională acum sunt catastrofale, de-a dreptul!

Hagi a devenit primul selecționer cu patru înfrângeri în primele sale patru meciuri oficiale. Drept urmare, s-a compromis deja orice șansă să urcăm în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru Euro 2028 (6 decembrie, Belfast). De asemenea, parcursul din Nations League ne-a lăsat fără varianta barajului de calificare pentru Campionatul European, în cazul în care am rata biletele pentru Euro prin intermediul preliminariilor tradiționale.

Din păcate, consecințele înfrângerilor din septembrie și octombrie nu se opresc aici. De fapt, efectul cel mai vizibil, deocamdată, constă în prăbușirea noastră în clasamentul FIFA.

România, la un minim istoric, locul 58!

Echipa națională a abordat confruntările cu Suedia (deplasare și acasă), Bosnia și Polonia de pe locul 52 în lume. Având în vedere că am pierdut tot, în decurs de zece zile, clasamentul nostru FIFA s-a făcut praf. Am picat până pe 58, depășind locul 57, precedentul minim istoric pe care îl atinseserăm, în două rânduri, în 2011 (cu Răzvan Lucescu) și în 2012 (cu Victor Pițurcă).

Căderea liberă a României, în ierarhia FIFA, a fost remarcată de Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată analizelor la nivel internațional. Cei de aici au subliniat că naționala noastră e în grupul nedorit al echipelor care au înregistrat cele mai mari căderi, în clasamentul mondial, în ultimele două săptămâni.

Iată cu cine împarte România acest statut dezolant al prăbușirilor șocante din ierarhia FIFA:

*Sierra Leone: -8 locuri până pe 130

*România: -6 locuri până pe 58

*Kazahstan: -6 locuri până pe 117

*Nicaragua: -6 locuri până pe 137

*Letonia: -6 locuri până pe 143

*Republica Centrafricană: -6 locuri până pe 145

*Liberia: -6 locuri până pe 146

*Grenada: -6 locuri până pe 169

*Ghana: -5 locuri până pe 70

*Bulgaria: -5 locuri până pe 90

Din cauza situației noastre actuale, în clasamentul FIFA, am fost depășiți de echipe precum Bosnia (57), Costa Rica (54), Panama (46), Congo (40) și Ungaria (38).