Hagi, la nationala? Raspunsul dat de Burleanu dupa meciul cu Lituania: cat de sigur e Contra de postul sau

Muntengru - Romania se joaca marti, 20 noiembrie, ora 21:45, in direct la ProTV.

La plecarea nationalei spre Muntenegru, Razvan Burleanu a vorbit inca o data despre situatia lui Cosmin Contra. Actualul selectioner poate sta linistit: Hagi nu ii va lua locul pana nu isi termina contractul.

"In niciun caz nu am discutat cu Hagi si cred ca am incercat sa va obisnuiesc in acesti patru ani, chiar daca e o chestiune atipica pentru fotbalul romanesc, ca atat timp cat suntem sub contract cu un antrenor niciodata nu vom vorbi cu un alt antrenor. Ba mai mult decat atat, in ceea ce il priveste pe Cosmin, el se bucura de toata increderea si de toata sustinerea noastra.



V-am spus, lucrurile arata bine astazi la echipa nationala, arata bine si la tineret, dupa cum vedem sunt jucatori tineri pe care, in momentul de fata, ii avem la nivelul primei reprezentative si atunci cand intra o fac bine. Lucrul asta nu face decat sa ne dea foarte multa speranta pentru viitor si in acelasi timp sa putem sa construim pentru ca ne dorim ca aceste rezultate bune sa devina o constanta in fotbalul romanesc", a declarat Razvan Burleanu.

Daca Gica Hagi mai are de asteptat pana sa revina pe banca nationalei, Ianis a bifat primele sale minute la prima reprezentativa in meciul cu Lituania de la Ploiesti.