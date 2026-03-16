Într-un comunicat emis luni, Farul Constanța a anunțat că Gică Hagi i-a cedat acțiunile președintelui clubului, Gică Popescu.

Răzvan Burleanu: "Știam că Gică Hagi își va ceda acțiunile de la Farul"

În aceste condiții, Hagi are drum liber spre naționala României, iar toate informațiile arată că "Regele" îl va înlocui pe Mircea Lucescu fie după barajul pentru Cupa Mondială, fie după turneul final, în cazul în care România se va califica.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit o primă reacție după ce Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul, însă nu a dorit să comenteze informațiile legate de înlocuirea lui Lucescu.

"Pentru mine nu este un element de noutate, așa cum este pentru dumneavoastră. Știam de acest demers. În același timp, nu pot să vorbesc în momentul de față despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale", a spus Burleanu, într-o conferință de presă organizată luni.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a spus Hagi, în comunicatul oficial.

Devenit omul cu cea mai mare putere de decizie la Farul Constanța, Gică Popescu a dezvăluit ce își propune acum în calitate de acționar majoritar al echipei.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri.

Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a spus Popescu.

În 2009, Gică Hagi a pus bazele clubului Viitorul Constanța, cu care a reușit să câștige titlul de campion în anul 2017. În 2021, echipa fondată de ”Rege” a fuzionat cu Farul Constanța, cu care a mai luat un titlu, în 2023.

Cum arată acum structura acționariatului de la Farul Constanța: