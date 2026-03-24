Dacă vor face o minune la Istanbul, tricolorii lui Mircea Lucescu vor juca finala play-off-ului cu câștigătoarea barajului dintre Slovacia și Kosovo.

Generația de Aur nu va participa la antrenamentul oficial al echipei naționale

Membrii Generației de Aur vor merge la Istanbul pentru a susține echipa națională la barajul cu Turcia, însă fotbaliștii de legendă ai României nu vor participa la antrenamentul oficial al tricolorilor.

Gică Popescu a explicat motivul pentru care Generația de Aur a refuzat invitația de a lua parte la antrenamentul echipei naționale de pe Beșiktaș Park.

”O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm.

Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa. S-a decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a spus Gică Popescu, conform Fanatik.