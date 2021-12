Gabi Balint, urare ironică pentru FRF: ”Vrem un om ascultător / Mai puțin un antrenor”

Fostul internațional le-a transmis un mesaj celor ce conduc fotbalul românesc, ”plugușorul” său fiind pe alocuri ironic, cel mai probabil la tentativele FRF de a-l numi pe Adrian Mutu în funcția de selecționer, după demisia lui Miel Rădoi.

„Primiţi cu pluguşorul?

Aho, aho, copii şi fraţi,

Staţi puţin, nu v-agitaţi!

Căutăm selecţioner

Cu CV şi caracter!

Vrem un om ascultător,

Mai puţin un antrenor.

Unuia ce n-are clauze,

Noi îi oferim aplauze!

Vrem calificări şi bani,

La anul şi la mulţi ani!

Ia mai mânaţi, măi, flăcăi!

Hăi, hăi! “, a scris Balint pe Facebook.

FRF a decis ca viitorul selecționer să fie ales de pe următoarea listă: Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014).