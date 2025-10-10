Louis Munteanu și Ianis Hagi au marcat golurile României în minutele 17, respectiv 44, în timp ce golul reprezentativei de peste Prut a venit în urma unei gafe a lui Ionuț Radu.

Florin Prunea: ”Lucescu deja e nemulțumit de tot ce se întâmplă”

Florin Prunea a remarcat două aspecte în discursul lui Mircea Lucescu de la finalul partidei cu Moldova, faptul că selecționerul a vorbit din nou despre demisie, dar și faptul că tehnicianul a încercat să își capaciteze jucătorii pentru meciul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.

De altfel, Florin Prunea este de părere că între Mircea Lucescu și conducerea Federației Române de Fotbal au apărut anumite probleme,

”Aseară, nea Mircea a spus două lucruri interesante. Primul, că își dă demisia, dar nu e prima dată când își dă demisia. E clar că are niște nemulțumiri, lucrurile astea sunt evidente, deja e nemulțumit de tot ce se întâmplă.

Relația lui cu Federația nu este una foarte bună, se vede clar. Cred că a împușcat doi iepuri. Al doilea lucru, să zgândărească orgoliul jucătorilor”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Ce a spus Mircea Lucescu după meci

"Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta... azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România - Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul.

Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!”, a spus selecționerul.

