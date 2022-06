Florin Manea cere o curățenie la naționala României și îi propune lui Edi Iordănescu doi jucători: "Gata, să ne lase!"

Impresarul Florin Manea spune că Edi Iordănescu ar trebui să apeleze la o altă strategie și să renunțe la jucătorii mai în vârstă, care nu pot fi o garanție și pentru următoarele campanii.

Florin Manea cere o curățenie la naționala României și propune doi jucători

Manea îi propune la echipa națională pe Alex Dobre (23 de ani), extrema stângă de la Dijon și Denis Drăguș (22 de ani), atacantul lui Standard Liege. Ambii au avut un sezon bun la echipele de club, cu nouă, respectiv șase goluri marcate, însă nu au intrat în vederile selecționerului.

Agentul a dezvăluit și o discuție avută cu Edi Iordănescu, în care selecționerul i-a transmis clar că vrea să construiască echipa națională în jurul lui Vlad Chiricheș.

"Camora are deja 35 de ani, chiar nu găsim un fundaș stânga în România? Burcă, n-am nimic cu el, e un fotbalist solid, dar nu cred că-ți mai duce încă o campanie, are 29. Chiricheș are 32.

Hai să încercăm. Uite, e Alex Dobre ăla, joacă în Franța, dă o grămadă de goluri, de ce nu îl cheamă și pe el? Îl știu de mic, e un copil senzațional, care se pregătește, are forță bună. Eu l-am dus în Anglia. El joacă bandă, poate și în centru. Sunt soluții. Uite, Drăguș, am înțeles că a avut o formă bună în Belgia, în prima ligă.

Pușcaș n-a dat niciun gol la Reading. Acum e în Italia, n-a reușit promovarea. Nu zic că trebuie exclus, e și el încă tânăr, dar haide să... Alibec e un jucător bun, dar are și el o vârstă, s-a rupt din nou, are probleme. Eu am spus-o și o susțin în continuare. Gata, cei mai în vârstă să ne lase, să-i lase pe ăștia tineri. Măcar câștigăm o echipă, se sudează ceva din ăștia tineri, altfel n-avem nicio șansă.

Eu am vorbit cu Edi după ce a devenit selecționer și i-am spus părerea mea. A zis: 'Nu, trebuie să facem echipa în jurul lui Chiricheș, că eu așa o văd'. El a zis că ia ce e mai bun, dar noi nu avem bun. E momentul zero, trebuie să ne trezim. Nu se poate, n-am nimic cu Mihai Stoichiță, dar și el a spus că face o analiză la U20, dar o aștept de șase luni. Nici n-o să mai vină", a spus Florin Manea, la Prosport Live.

Programul meciurilor României din luna iunie în Liga Națiunilor