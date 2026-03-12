Echipa națională se pregătește pentru barajul decisiv cu Turcia, programat la Istanbul peste doar două săptămâni, pe 26 martie 2026, însă atmosfera este tensionată de discuțiile din jurul lui Radu Drăgușin. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a sugerat recent că prezența fundașului de 24 de ani la lot va depinde strict de minutele pe care acesta le bifează la Tottenham Hotspur.

„Să vedem, să se hotărască unde se duce ca să joace. Nu știu ce se va întâmpla dacă nu joacă. Nu sunt eu selecționer, să hotărască Lucescu. E greu să joci la echipa națională dacă nu joci la echipa de club. La portari mai merge, am avut cazuri, Tătărușanu, Niță, au fost perioade. Dar portarul e una, jucătorul de câmp e alta”, a explicat oficialul federației.

Manea îl taxează pe Stoichiță pentru dublul standard

Agentul lui Drăgușin s-a arătat deranjat de aceste afirmații. Manea a amintit că, în trecut, același Mihai Stoichiță susținea convocarea lui Ianis Hagi la prima reprezentativă chiar și atunci când mijlocașul nu avea o echipă de club. Impresarul este convins că reacția directorului tehnic l-a afectat pe fundașul român.

Florin Manea și-a transmis clar nemulțumirea: „Uite o declarație, nu trebuia să o spun, a lui Mihai Stoichiță: Să vedem dacă îl luăm pe Radu la națională, dacă joacă la Tottenham. Nu am nimic cu ea, poate este pertinentă, dar când Ianis Hagi nu avea echipă spunea că trebuia luat. Eu vorbesc faptic. De ce luăm mereu ce e mai rău despre Radu? Tu crezi că i-a picat bine dacă a văzut declarația lui Mihai Stoichiță? Nu mi-a zis nimic, dar crezi că i-a picat bine? «Să vedem, domnule, dacă îl luăm!» Și totuși este din staff-ul naționalei. Crezi că i-a picat bine?”, a spus agentul, potrivit iAMSport.