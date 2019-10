FEROE - ROMANIA, SAMBATA, 19:00, LA PRO TV | SPECIAL: Feroe, alta lume! Numarul Premierului este in cartea de telefoane, iar apa plata are un pret de lux!

INSULELE FEROE - ROMANIA, sambata 12 octombrie, ora 19:00, la PRO TV.

In Feroe sunt mai multe oi decat oameni. Adversarii Romaniei consuma mai multa carne de oaie decat somon sau balena. In Feroe nu sunt pomi, iar fructele sunt scumpe. O jumatate de litru de apa costa 3 euro. Sunt doar 3 semafoare in Feroe, iar in capitala Torshavn transportul public e gratuit.

"Insulele Feroe sunt bine cunoscute pentru peisajele deosebite desprinse parca din basme. In tara nordica ploua in 300 de zile pe an", a transmis corespondentul PRO TV, Violeta Colgiu.