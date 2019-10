"Nila" Costea, inapoi in Romania! Surpriza uriasa: si-a dat acordul pentru a semna cu o echipa importanta! Unde vrea sa joace

Mihai Costea revine in Romania.

Mihai Costea (31 de ani), fotbalist care evolueaza in zona araba din 2016, ar urma sa vina la FC U Craiova, echipa lui Mititelu daca acestia vor reusi sa promoveze in Liga a 2-a. In acest moment, FC U Craiova a inceput bine sezonul, dupa 7 etape echipa este nainvinsa, inregistrand 6 victorii si o remiza. Mititelu spune ca ar fi primit deja acceptul lui Costea, iar daca formatia lui va promova, acesta urmeaza sa imbrace tricoul oltenilor.

Mihai Costea a evoluat ultima data in Romania pentru FC Voluntari, de unde a plecat in zona araba la Ittihad Kalba, unde a petrecut un sezon. El s-a transferat ulterior la Fujairah SC. In acest moment Costea evolueaza pentru Al-Arabi si este evaluat la 150.000 de euro pe transfermarkt.

Costea a mai jucat pentru Craiova lui Mititelu intre 2005 si 2011, de unde a plecat la FCSB, formatie pentru care a marcat 14 goluri in 55 si de meciuri. La acea vreme, Becali a platit 1,4 milioane de euro pentru aducerea sa.