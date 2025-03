Unicul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic, în minutul 14. România a solicitat un penalty în repriza secundă pentru un henț evident în careul oaspeților, însă arbitrul olandez Danny Makkelie nu a dictat 11 metri nici după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Viorel Moldovan: "Mihai Popescu a fost grațiat de arbitru. Se impunea cartonaș roșu la faultul asupra lui Dzeko"



Viorel Moldovan consideră că și România a fost avantajată de arbitru. Fostul atacant al naționalei a adus în discuție faza din minutul 34, când Mihai Popescu l-a lovit cu piciorul în figură pe Edin Dzeko.



Stoperul lui FCSB a încercat să lovească mingea, însă a nimerit adversarul. Edin Dzeko a fost înlocuit la pauză, iar Mihai Popescu nu a fost sancționat.



"De ce ne-a fost frică nu am scăpat. Am discutat despre forma anumitor jucători, despre minutele pe care le-au jucat, ritmul de joc. Azi, cel puțin în prima repriză, am fost depășiți din punct de vedere al agresivității. În dueluri am fost copleșiți de către cei din Bosnia. Ei au fost mai în vână decât jucătorii noștri. În a doua repriză am echilibrat, i-am ținut în jumătatea proprie, iar ei nu au mai pus probleme, în afară de acea ocazie din final.



Atenție, Dzeko faultat grav de către Popescu în prima repriză. A fost grațiat de arbitru. La acea fază, se impunea cartonaș roșu. Până la urmă, a fost în beneficiul nostru", a spus Viorel Moldovan, la Prima Sport.