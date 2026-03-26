Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.

Faza care i-a uluit pe turci la meciul cu România: ”Briliant!”

Selecționata lui Vincenzo Montella a deschis scorul la Istanbul în minutul 53, grație reușitei lui Ferdi Kadioglu, după o centrare perfectă marca Arda Guler.

Presa turcă a reacționat după golul lui Kadioglu.

”Superba pasă a lui Arda Guler l-a găsit pe Ferdi Kadioglu în preajma punctului cu var, care și-a creat briliant spațiu și a trimis mingea în plasă”, a scris sporx.com.