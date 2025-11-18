Tricolorii au fost conduși încă din minutul 2 în ultimul meci din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Golul celor din San Marino contra României, unul istoric

San Marino a făcut 1-0 după doar două minute, când Giacopetti a scăpat singur cu Ștefan Târnovanu și l-a învins pe portarul de la FCSB.

Chiar dacă avantajul naționalei din San Marino, iar la pauză tabela arăta 3-1 în favoarea României, după autogolul lui Rossi și golurile marcate de Ștefan Baiaram și Dennis Man, golul celor din San Marino a fost unul istorici.

Este pentru prima dată în istorie când San Marino reușește să marcheze primul gol al serii în preliminariile pentru Cupa Mondială.

De asemenea, pentru micuța națională din inima Italiei, este primul gol după opt ani înscris în deplasare într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale.

Interesant este că San Marino a marcat doar două goluri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, ambele reușite împotriva României.

