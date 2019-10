"Cat timp a fost Hagi la nationala, ne identificam cu el! Sper ca v-ati identificat si cu mine!" Viitorul star pe care pariaza Mutu: "Sa iasa in fata si sa onoreze tricoul!"

Feroe - Romania (12 octombrie, ora 19:00) si Romania - Norvegia (15 octombrie, ora 21:45) se vad IN DIRECT LA PRO TV!

Adrian Mutu pregateste la Cluj un meci demonstrativ de gala. "Briliantul" vrea sa adune in vara anului viitor pe unii dintre cei mai titrati jucatori ai Europei, fosti colegi si adversari, pentru o partida demonstrativa cum nu a mai fost in Romania.

La conferinta de presa in care a anuntat evenimentul, Mutu a vorbit si despre meciurile nationalei cu Insulele Feroe si Norvegia. Mutu pariaza pe Ianis ca viitor star al echipei nationale.



"Cat timp a fost Hagi la nationala, ne identificam cu el. Sper ca v-ati identificat si cu mine. Acum sper sa vina Ianis, sa iasa in fata si sa onoreze tricoul. Nationala are parte de stadionae pline si la Cluj. Cred ca ce se intampla afecteaza echipa nationala a Romaniei (n.red. intrebat de absenta suporterilor de la meciul cu Norvegia). Sper sa trecem peste acest handicap si sa scoatem un rezultat bun. Le urez bafta!", a declarat Adrian Mutu.