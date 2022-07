Explicația lui Bănel Nicoliță pentru rezultatele slabe ale echipei naționale: „Nu mai avem fotbaliști! De unde?”

România a încasat 3 înfrângeri în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Elevii lui Edward Iordănescu (44 ani) au fost învinși de Muntenegru, 0-2 și 0-3, Bosnia, 0-1, și au câștigat o singură partidă, cu Finlanda, 1-0.

Acest eșec nu este suprinzător pentru Bănel Nicoliță (37 ani). Fostul jucător al Stelei București (n.r. actuala FCSB) susține că în trecut, echipa națională beneficia de jucători care evoluau la cluburi puternice, în timp ce, în prezent, Iordănescu Jr. nu mai dispune de asemenea fotbaliști.

Bănel Nicoliță: „Noi, la Steaua, am jucat numai în Champions League!”

„Nu mai avem fotbaliști, da? Dacă vorbim de 2005, 2014, 2018, aveam fotbaliști, da? Aveam un Mutu, un Chivu, un Raț, un Marica, Lobonț la Roma și așa mai departe. Rădoi, Dică!

Noi, care am fost la Steaua, am jucat numai în Champions League an de an. Jucam în Europa, Rapid la fel. Erau jucători foarte buni și aveai de unde să alegi. Acum, de unde? Spuneți-mi mie!”, a declarat Bănel Nicoliță pentru as.ro.

Bănel Nicoliță a strâns 37 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat și un gol, cu Slovenia, 2-1, și a participat la un turneu final, Campionatul European din 2008.