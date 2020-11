EXCLUSIV | Imagini GENIALE din vestiarul Romaniei! Mutu s-a dus peste jucatori: "Uite ATAT A FOST AFARA la penalty! Il omoram pe arbitru!" Ce le-a spus jucatorilor

Romania a facut 1-1 cu Danemarca. Rezulttul e suficient pentru a doua calfiicare consecutiva la Euro U21!

Mutu a obtinut cel mai important rezultat de pana acum din cariera de antrenor. La final, a tinut sa-si felicite jucatorii in vestiar. Mutu era gata sa-l sacrifice pe arbitrul georgian care a inventat un penalty pentru Danemarca in cazul in care rezultatul n-ar fi fost intors de tricolori. :)

"Va spun din suflet: "Felicitari!" Ati muncit. Ati dat totul, s-a vazut. Am fost echipa mai buna. Atat a fost in afara careului (arata cu mainile). O sa vedeti pozele. Il omoram pe arbitru daca pierdeam calificarea. Bravo, felicitari, ba, baieti!", le-a spus Mutu zambind jucatorilor.